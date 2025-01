La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa ad Anterselva: si parte con pursuit femminile

Infine Dorothea Wierer: "Anterselva è la tappa che tutti gli atleti preferiscono, non vedo l'ora di correre, speriamo che anche i risultati siano pari alle attese. Cerco di rimanere concentrata, il livello è alto e nomi nuovi si stanno affacciando sul podio. Ho 34 anni e gli acciacchi si fanno sentire, vivo alla giornata, ogni tanto il fisico si fa sentire ma sono seguita bene dai nostri fisioterapisti. Ogni gara ha una storia a sé, il poligono è difficile, si arriva in salita a 1600 metri d'altezza e la fatica si fa sentire, soprattutto nella serie in piedi. A Ruhpolding sono arrivata ad un passo dal podio, ho dimostrato che posso ancora competere in alto, peccato per un errore di troppo. Ai Mondiali di Lenzerheide manca ancora qualche settimana, avremo un raduno utile per arrivare al top della condizione".