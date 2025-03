L'appello di Pancalli agli italiani: "Venite alle Paralimpiadi"

"Faccio un appello agli italiani per le Paralimpiadi: venite, venite, venite. I nostri atleti per la prima volta coronano il sogno nella loro carriera sportiva, che è il sogno di tutti gli atleti, anche il mio quando ero tale, di vivere una Paralimpiade in casa. A Parigi gli spettatori hanno fatto la differenza, non facciamoci dir dietro dai cugini francesi. Riempite i luoghi di gara, riempite di sostegno i nostri atleti, perché lo meritano, sono grandissimi atleti di atlete e daremo una grande risposta in termini di civiltà del nostro Paese". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, intervenuto a Milano a margine della conferenza stampa durante l'evento 'One year to go' verso le Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina.