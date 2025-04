Judo: Europei; Assunta Scutto è bronzo nei -48 kg

L'azzurra Assunts Scutto, 23enne napoletana che è uno dei tanti talenti usciti fuori dalla palestra del maestro Gianni Maddaloni a Scampia, è medaglia di bronzo nella categoria -48 kg degli Europei di judo a Podgorica. Nella 'finalina' ha battuto l'olandese Amber Gersjes per ippon dopo appena un minuto di incontro. Un'altra azzurra, Odette Giuffrida (argento olimpico a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020), si è qualificata per la finale per l'oro dei -52 kg in cui affronterà la kosovara Distria Krasniqi, olimponica a Tokyo e argento a Parigi '24.