Judo, Bellandi: "Oro già nel passato, sogno di vincerne un altro"

"L'oro è già nel passato per me, io sono una che non è mai soddisfatta, quindi penso, sin da piccola, nella mia vita, ho sempre desiderato essere la numero uno e con un oro non lo sei. Con un oro sei una dei tanti ori. Diciamo che il mio sogno è quello di vincerne un altro". Lo ha dichiarato, a LaPresse, Alice Bellandi, judoka, oro nei -78 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha battuto, in finale, Inbar Lanir, rispondendo a una domanda sulla sua carriera, a margine, a Bologna, di "Alice Golden Tour", l'iniziativa che, da qualche settimana, la sta portando in visita nei Centri tecnici federali italiani per incontrare i giovani sportivi.