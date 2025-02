Jais Ride, una nuova entusiasmante gara ciclistica sulla montagna di Jebel Jais

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) continua a consolidare la propria fama di organizzatore di eventi sportivi di livello mondiale con il lancio di una nuova gara ciclistica che si terrà a Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi Uniti, il 12 e 13 aprile 2025.



Jais Ride metterà a dura prova i ciclisti con il leggendario percorso di montagna di Jebel Jais – uno tra i più spettacolari della Regione, nonché tappa del UAE Tour. I 25 km di tracciato offriranno sfide emozionanti nei punti cruciali del percorso.



Costruita nel 2017, l'attuale strada è considerata una delle migliori strade di montagna al mondo. Con le sue salite fluide e tortuose, i numerosi tornanti e i drastici cambi di quota, è una meta ambita dai ciclisti professionisti e dagli atleti di resistenza. L'imminente gara offrirà ai partecipanti l'opportunità di mettere alla prova le proprie capacità su questo percorso impegnativo ma gratificante, arricchito da checkpoint strategici e tratti di sprint.



Commentando l’annuncio della gara, Raki Phillips, Chief Executive Officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di introdurre questo nuovo ed emozionante evento ciclistico a Jebel Jais, che offre ai ciclisti un'opportunità unica per testare la propria resistenza su una delle strade di montagna più spettacolari e impegnative al mondo. Come parte del nostro impegno nel consolidare Ras Al Khaimah come destinazione di riferimento per l'avventura e gli sport all'aria aperta, questo torneo porta nell'Emirato esperienze sportive di alto livello, valorizzando le sue bellezze naturali e i suoi paesaggi straordinari”.



La gara sarà caratterizzata da un format ben delineato, con premi assegnati in diverse categorie:



Sprint Segment (Green Jersey Award): un tratto sprint di 500 metri, al termine del quale il vincitore riceverà il Green Jersey Award (maglia verde) in qualità di scattista più veloce.



King of the Mountain (KOM) Points: i primi 20 ciclisti a raggiungere ciascun punto intermedio (7 km, 14 km e 21 km) guadagneranno punti KOM. Il primo a giungere ad ogni punto intermedio riceverà 20 punti, con punteggio a scalare fino al 20° posto.



Polka Dot Jersey Award: lo sfidante che avrà totalizzato il maggior numero di punti KOM nei tre i punti intermedi (7 km, 14 km e 21 km) sarà premiato con la Polka Dot Jersey (maglia a pois), riconoscimento assegnato al miglior scalatore della gara.



Yellow Jersey Award – Vincitori assoluti: i primi tre ciclisti a raggiungere la vetta saranno incoronati vincitori assoluti della gara e riceveranno la prestigiosa Yellow Jersey (maglia gialla).



Con le sue salite impegnative, l’emozionante arrivo in vetta e i panorami mozzafiato, questa gara è destinata ad attirare ciclisti d'élite e amatoriali da tutti gli Emirati Arabi Uniti e oltre.



I partecipanti possono iscriversi all'evento online in modo semplice e veloce. Lungo il percorso saranno disponibili rinfreschi gratuiti per garantire energia e idratazione. Al termine della gara, una cerimonia premierà i primi classificati di ogni categoria.



Ras Al Khaimah è ampiamente riconosciuta come la principale destinazione della Regione per il turismo sportivo e d'avventura, ospitando eventi di fama internazionale come la Ras Al Khaimah Half Marathon, l'UAE Tour e HIGHLANDER Adventure, il più importante evento escursionistico del Medio Oriente. Situato a 1.934 metri sul livello del mare, Jebel Jais è un punto di riferimento mondiale per il turismo d'avventura e una delle attrazioni naturali più visitate degli Emirati Arabi Uniti.