Italrugby, il ct Quesada: "Concesso mete troppo facili"

"Abbiamo iniziato la gara con due mete troppo facili per loro, ci abbiamo messo un po' a entrare davvero in partita. Verso la fine del primo tempo è andata meglio, all'inizio del secondo ancora meglio. Questo ci ha permesso di tornare sul 19 pari, abbiamo preso un po' il controllo della partita ma abbiamo subito un'altra meta troppo facile. E' stato lo switch del march: loro sono tornati a crederci in una partita che stava iniziando a diventare complicata, quella meta ha 'liberato' la Scozia obbligando noi a fare una partita in una situazione un po' complicata". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport il ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada dopo la sconfitta all'esordio del Sei Nazioni in casa della Scozia (31-19). "Abbiamo cambiato tantissimo nel secondo tempo, ma quando abbiamo preso il controllo abbiamo concesso una meta troppo facile - ha ribadito - Poi loro hanno meritato la vittoria".