Ippica: fantini chiedono sicurezza, stop corse a Livorno

Corse rinviate a data da destinarsi all'ippodromo di Livorno. Lo ha comunicato oggi Sistema cavallo, la società di gestione dell'impianto livornese annunciando il rinvio delle gare in programma domani al "Caprilli". "Alla vigilia di Natale - spiega la società - è pervenuta da parte dell'Unione nazionale fantini una richiesta per l'effettuazione di alcuni interventi atti a garantire una maggiore sicurezza di uomini e cavalli nella parte del tracciato che immette sulla curva del Mare e in aree limitrofe". La società che gestisce l'ippodromo, dunque, ha immediatamente deciso di attivarsi e di eseguire gli interventi richiesti che però hanno richiesto uno stop alle corse: "Ci scusiamo per il disagio ma il benessere dei protagonisti delle corse all'ippodromo è per noi al primo posto" .