Internazionali: maxischermi al Pietrangeli per semi e finali

Maxi schermi al Pietrangeli per vedere le semifinali e le finali degli Internazionali. Sono stati montati nella notte per consentire a chi ha il biglietto del ground degli Internazionali di vedere le semifinali di oggi con due italiani in gara: Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz (non prima delle 15.30) e Jannik Sinner contro Tommy Paul (non prima delle 20.00), ma anche la semifinale di doppio di Errani e Paolini e le finali di sabato e domenica. E se nel femminile c'è già 'Jas' contro Coco Gauff, la maschile aspetta di potersi godere un eventuale atto finale tutto azzurro.