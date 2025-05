Internazionali, Centrale sold out: anche Allegri e la Ferragni a vedere Musetti

Centrale sold out per la prima semifinale maschile degli Internazionali d'Italia tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Tantissimi anche gli ospiti d'onore nell'impianto: dall'imprenditrice Chiara Ferragni all'allenatore di calcio Massimiliano Allegri, quest'ultimo già da qualche giorno a Roma e affiancato alla panchina giallorossa per il dopo Ranieri. Poi Paolo Bonolis e la moglie di Mennea, Emanuela Olivieri, accompagnata anche allo Stadio dei Marmi, l'impianto del Foro Italico dedicato al marito, dove quest'anno sono state aggiunte tre arene (non permanenti) per l'ampliamento del villaggio.