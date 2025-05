La prima volta al Foro non si scorda mai. Lo sa bene Lucia Bronzetti, n. 58 al mondo, la cui prima gioia in carriera agli Internazionali BNL d'Italia contro Anastasija Sevastova, ex n. 11 oggi n. 580. L'azzurra si è imposta col punteggio di 6-3, 6-4 prenotando così la sfida di secondo turno contro Karolina Muchova, n. 13 WTA e finalista del Roland Garros 2023.