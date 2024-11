INDIA, PRIMO PASSO FORMALE PER CANDIDATURA A OLIMPIADI 2036

L'India ha presentato al Cio la lettera di intenti che costituisce il primo passo formale verso la candidatura per le Olimpiadi e i Giochi Paralimpici del 2036. La lettera, presentata dalla Indian Olympic Association è la concretizzazione di quelle che sinora, seppure lanciate dal Premier Modi l'anno scorso, erano state dichiarazioni verbali sull'intenzione del paese. La decisione non sarà presa prima di un anno, e dovrà attendere il rinnovo degli organi elettivi del Cio. Dei vari paesi che hanno già manifestato la stessa intenzione più forti sono Arabia Saudita, Qatar e Turchia. L'ultima occasione in cui l'India ha ospitato una competizione sportiva internazionale sono stati i Giochi del Commonwealth, che si sono tenuti a Delhi nel 2010. Per le Olimpiadi del 2036, la città designata è Ahmedabad, la capitale del Gujarat, per la quale esponenti del Comitato Olimpico Indiano hanno già fatto intensa attività di lobby a Parigi lo scorso luglio. Oltre alla candidatura a paese ospite, l'India spinge per l'inclusione tra le discipline di yoga, kho kho e kabaddi, molto praticati nel subcontinente, oltre a scacchi, cricket nella formula T20 e squash.