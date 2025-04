Hockey ghiaccio, Mondiali Division 1: Italia batte Giappone all'esordio

Si apre con un successo il Mondiale Divisione I Gruppo A della Nazionale italiana, che alla Sepsi Arena di Sfantu Gheorghe supera per 4-1 il Giappone. Il grande protagonista del match, MVP degli Azzurri, è Tommy Purdeller: il 21enne mette a referto due goal e un assist, risultando così pedina fondamentale per i primi tre punti del torneo. Di Ierullo (prima rete in Nazionale) e Tedesco le altre due marcature. Solida partita tra i pali per Davide Fadani, che chiude con il 94,7%. Domani si prosegue con la seconda giornata: alle ore 11:30 italiane è in programma la sfida con l'Ucraina.