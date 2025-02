Hockey: 4 Nations, Canada cambia parole inno in protesta contro Trump

La cantante che ha eseguito l'inno canadese prima della partita del torneo 4 Nations Face-Off di hockey su ghiaccio ha cambiato il testo di 'O Canada' da "in tutti noi comandiamo" a "che solo noi comandiamo". Il pubblicista Adam Gonshor in un'e-mail all'Associated Press ha confermato che Chantal Kreviazuk ha cambiato il testo in risposta alle osservazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla nomina del Canada come 51° stato. Kreviazuk ha anche pubblicato sulla sua storia di Instagram la frase "che solo noi comandiamo" scritta sulla sua mano sinistra con emoji di una bandiera canadese e un muscolo flesso. La NHL ha rifiutato di commentare la situazione. Il Canada ha vinto la partita 3-2 ai supplementari.