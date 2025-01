Gran Fondo Strade Bianche: Estra è il nuovo Title Sponsor. Iscrizioni sold out in poche ore con 6.500 partecipanti

Tante belle novità per la Gran Fondo Strade Bianche, che il 9 marzo festeggerà la sua 10^ edizione, sono state presentate oggi a Siena presso il Palazzo Pubblico in Piazza del Campo. ESTRA, uno dei primi dieci gruppi industriali a livello italiano per la vendita di gas e luce, fortemente radicata sul territorio, sarà il nuovo Title Sponsor dell’evento. Saranno 6.500 i partecipanti, di cui il 30% stranieri, che in poche ore dall’apertura delle iscrizioni hanno fatto segnare un altro sold out dopo quello della scorsa edizione. Un’altra bella novità è la presenza, per tutto il week end, di RTL 102,5 che sarà la Radio Ufficiale.