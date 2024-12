Golf, Woods: "I soldi per giocare la Ryder Cup in beneficenza"

"Spero che i giocatori statunitensi, per giocare la prossima Ryder Cup, possano ottenere, dalla PGA of America, 5 milioni di dollari a testa da donare poi in beneficenza. Sarebbe fantastico". Così Tiger Woods ha commentato le indiscrezioni circa i compensi (si parla di 400.000 dollari a golfista) che i top player statunitensi potrebbero ricevere per partecipare alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York). "E' un loro diritto chiedere qualcosa. L'evento - ha sottolineato ancora il californiano - è così grande che a beneficiarne potrebbero esserne molte organizzazioni benefiche. Già nel 1999 proposi questa cosa, ma i media girarono la frittata contro noi giocatori dicendo che avremmo voluto essere pagati". Poi sulle possibilità di un accordo, che tarda ad arrivare, tra il PGA Tour e la Liv Golf. "Penso che prima o poi arriverà, ma non so ancora dire quando. Tutti speravano in negoziazioni più veloci, ma si sta lavorando per cercare le migliori soluzioni possibili".