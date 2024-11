GOLF: VEYRET VINCE LA GARA DI QUALIFICAZIONE ALL'ALPS TOUR

Il francese Victor Veyret, con il punteggio di 9 colpi sotto il par del campo, è il vincitore della Qualifying School svoltasi al Conero golf di Sirolo, valida per l'accesso al circuito professionistico europeo dell'Alps Tour 2025. La competizione si è disputata in due giorni, il 7 e l'8 novembre, sulla lunghezza delle 36 buche ed ha visto la partecipazione di 70 giocatori di golf professionisti provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, India, Argentina e Sud Africa. nsieme al transalpino Veyret anche i primi 24 giocatori in classifica generale hanno staccato il biglietto per entrare nell'importante circuito golfistico nella prossima stagione agonistica. Primo degli italiani, con un terzo posto di tutto rispetto, il romano Jacopo Albertoni. Il prestigioso impianto marchigiano, incastonato all'interno dell'omonimo Parco Regionale, è stato il palcoscenico dell'importante evento professionistico internazionale, secondo per importanza a livello continentale solo al Challenge Tour. Dopo l'Open d'Italia di golf Disabili svoltosi lo scorso mese di aprile, il Conero ha ospitato un'altra significativa manifestazione qual è la Qualifying School dell'Alps Tour, a dimostrazione della crescente importanza dell'impianto anconetano nel panorama golfistico internazionale. Soddisfazione è stata espressa dalla stessa direzione dell'Alps Tour per la qualità del percorso e per la collaborazione dal Conero golf che gli è valsa la candidatura per il 2025 ad ospitare una importante tappa del circuito europeo.