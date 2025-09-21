Golf, tra una settimana la Ryder Cup a New York

Manca solo una settimana all'inizio della Ryder Cup 2025, l'evento biennale che vedrà sfidarsi le squadre di golf degli Stati Uniti e dell'Europa. Dal 26 al 28 settembre, il leggendario Bethpage Black Course a Long Island ospiterà la 45ª edizione della competizione, la prima a New York. Il Bethpage Black, noto per la sua difficoltà, è stato teatro di eventi prestigiosi come gli US Open del 2002 e 2009. Con una lunghezza di 7.352 yard e un par 70, rappresenta una sfida impegnativa anche per i professionisti. Per l'occasione, è stato allestito un nuovo tee di partenza a 40 yard dal precedente, per fare spazio a una tribuna da 5.000 posti. Team USA sarà guidato da Keegan Bradley, capitano che ha vissuto la Ryder Cup fin da giovane tifoso. Il team europeo, campione in carica, sarà capitanato da Luke Donald, con vice-capitani tra cui i fratelli Molinari e José María Olazábal Golf Monthly. Il torneo si svolgerà su tre giorni con un totale di 28 punti in palio. Venerdì e sabato saranno dedicati a sessioni di foursomes e fourballs, mentre domenica si concluderà con 12 singolari. La squadra che raggiungerà per prima 14,5 punti vincerà la coppa; in caso di parità a 14, l'Europa manterrà il trofeo. In un'iniziativa creativa, la Ryder Cup ha condiviso un video in cui la Statua della Libertà indossa una sacca da golf a tema Ryder Cup, simbolizzando l'entusiasmo della città per l'evento.