Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela, mondiale Melges 24 ospitato dallo Yc Adriaco a Trieste

21 Set 2025 - 19:09

Si respira aria di Campionato del Mondo allo Yacht Club Adriaco e a Trieste che per la prima volta ospita il Melges 24 World Championship avendo ricevuto il testimone da San Francisco. In attesa del primo colpo di cannone fissato per martedì 23 settembre alle ore 12.30, lo Yacht Club Adriaco come promesso ha voluto donare alla città e alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza 16 alberi (ciliegi giapponesi), uno per ogni Nazione iscritta al Mondiale che sono stati piantati quest'oggi nell'area retrostante la Stazione Rogers, sulle Rive di Trieste a pochi passi dal Club e che resteranno uno dei simboli e dei ricordi di questo evento. Nicolò de Manzini, Presidente Yacht Club Adriaco - "Oggi è un giorno speciale perché di fatto cominciamo a respirare a pieno l'atmosfera del Melges 24 World Championship, un evento che l'Adriaco grazie al supporto convinto di tanti soggetti - in primis il Comune di Trieste - ha fortemente voluto portare a Trieste. E' la prima volta in 30 anni di storia di quella che è considerata la regina delle classi monotipo che un Campionato Mondiale Melges 24 giunge in Adriatico. Siamo convinti che un evento di questo calibro debba lasciare un segno tangibile a favore della comunità che sta abbracciando tutti i protagonisti del Mondiale Melges 24".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:09
Vela, mondiale Melges 24 ospitato dallo Yc Adriaco a Trieste
18:11
Atletica, il ct La Torre: "Furlani e Battocletti nuovi leader"
17:20
Mondiali volley: è il Belgio l'avversario dell'Italia nei quarti
16:45
Mondiali volley, ct De Giorgi: "Oggi non perfetti ma splendidi"
15:37
Mondiali volley, Romanò: "Contro grandi avversari ci accendiamo"