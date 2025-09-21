Vela, mondiale Melges 24 ospitato dallo Yc Adriaco a Trieste

Si respira aria di Campionato del Mondo allo Yacht Club Adriaco e a Trieste che per la prima volta ospita il Melges 24 World Championship avendo ricevuto il testimone da San Francisco. In attesa del primo colpo di cannone fissato per martedì 23 settembre alle ore 12.30, lo Yacht Club Adriaco come promesso ha voluto donare alla città e alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza 16 alberi (ciliegi giapponesi), uno per ogni Nazione iscritta al Mondiale che sono stati piantati quest'oggi nell'area retrostante la Stazione Rogers, sulle Rive di Trieste a pochi passi dal Club e che resteranno uno dei simboli e dei ricordi di questo evento. Nicolò de Manzini, Presidente Yacht Club Adriaco - "Oggi è un giorno speciale perché di fatto cominciamo a respirare a pieno l'atmosfera del Melges 24 World Championship, un evento che l'Adriaco grazie al supporto convinto di tanti soggetti - in primis il Comune di Trieste - ha fortemente voluto portare a Trieste. E' la prima volta in 30 anni di storia di quella che è considerata la regina delle classi monotipo che un Campionato Mondiale Melges 24 giunge in Adriatico. Siamo convinti che un evento di questo calibro debba lasciare un segno tangibile a favore della comunità che sta abbracciando tutti i protagonisti del Mondiale Melges 24".