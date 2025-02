Golf: Superlega, Rahm sfida DeChambeau in Australia

Il Liv Golf Adelaide quale risposta, della Superlega araba, al Genesis Invitational del PGA Tour. Dopo aver debuttato nel 2025 a Riad, in Arabia Saudita, la lega separatista del green si sposta in Australia dove, dal 14 al 16 febbraio, si disputerà il secondo torneo dell'anno. Nel primo, a trionfare nella gara individuale, è stato il polacco Adrian Meronk, abile a superare Jon Rahm, asso della Liv e tra gli sportivi più pagati al mondo. Proprio la compagine dello spagnolo, la Legion XIII, composta pure da Tyrrell Hatton, Tom McKibbin (nuovo acquisto) e Caleb Surratt, si è imposta però nella competizione a squadre. Al Grange Golf Club, Rahm e compagni cercheranno di migliorare il quarto posto ottenuto nel 2024 quando a vincere furono i Ripper capitanati da Cameron Smith secondi, la scorsa settimana, a Riad. Tra i past winner ci saranno Talor Gooch e Brendan Steele, vincitori dell'evento rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Oltre a Rahm e Meronk, partiranno con i favori del pronostico anche Hatton, Bryson DeChambeau, Joaquin Niemann, Brooks Koepka, Smith e Sergio Garcia. In palio 20 milioni di dollari per la gara individuale (di cui 4.000.000 andranno al vincitore) a cui se ne dovranno aggiungere altri 5.000.000 per coloro che si assicureranno la competizione a squadre. In attesa di un accordo di pace (nei giorni scorsi Tiger Woods, insieme al figlio Charlie, ha giocato 18 buche con Donald Trump, con il presidente americano che potrebbe facilitare i negoziati), continua la sfida a distanza tra il PGA Tour e la Liv.