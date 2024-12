Golf: Scheffler salta 'The Sentry', Hovland si frattura dito

Un incidente domestico mentre preparava la cena di Natale, piccoli frammenti di vetro nella mano destra e poi un intervento chirurgico per rimuoverli. Disavventura per Scottie Scheffler. Il numero 1 del golf mondiale, che nel 2024 ha vinto sette tornei sul PGA Tour, la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi e la FedEx Cup, sarà costretto a saltare il primo appuntamento del 2025, il The Sentry, in programma dal 2 al 5 gennaio prossimi alle Hawaii. L'americano tornerà sul green il 16 gennaio a La Quinta, in California, in occasione del The American Express. Qualche problema fisico anche per Viktor Hovland. Il norvegese, ottavo nel world ranking, si è invece fratturato il mignolo del piede destro.