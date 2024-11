GOLF: RYDER CUP 2025, BIGLIETTI ESAURITI IN MENO DI UN MESE

Nonostante le polemiche scaturite per il forte aumento dei prezzi, sono andati tutti esauriti, in meno di un mese, i biglietti relativi ai giorni di gara (dal 26 al 28 settembre prossimi, dal costo di 750 euro al giorno) della Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York). Ad annunciarlo è la PGA of America che rivela come "il numero di richieste siano arrivate da 47 Paesi diversi, con più di 2.500 transazioni dall'Europa". Restano al momento ancora invenduti solo un numero limitato di biglietti per i giorni di allenamento, i cosiddetti "practice day" delle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 settembre, oltre che per la cerimonia di apertura e il celebrity match di giovedì 25.