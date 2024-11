GOLF: ROZNER VOLA IN TESTA A DUBAI, MIGLIOZZI È 21/O

A Dubai parla francese il secondo round del DP World Tour Championship, ultimo atto dei play-off del massimo circuito continentale maschile di golf. Sul percorso del Jumeriah Golf Estates (par 72), grazie a un giro in 65 (-7) su un totale di 135 (70 65, -9), Antoine Rozner è volato in testa alla classifica. Il 31enne di Parigi, a metà gara, ha un colpo di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy (numero 3 mondiale, si prepara per la sesta volta in carriera, la terza consecutiva, a essere incoronato quale miglior giocatore d'Europa) e sull'inglese Tyrrell Hatton, entrambi 2/i con 136 (-8) dopo aver chiuso in vetta le 18 buche di apertura della competizione. Dietro di loro, in 4/a posizione con 137 (-7), ecco invece il cileno Joaquin Niemann, anche lui come Hatton tra i big della Superlega araba. Per quel che riguarda gli azzurri, ha recuperato terreno Guido Migliozzi, da 31/o a 21/o con 142 (72 70, -2) dopo una prova bogey free con due birdie. Il vicentino, per sperare di conquistare una "carta" per giocare, sul PGA Tour, nel 2025 (verranno assegnate ai migliori dieci giocatori, non altrimenti esenti, nell'ordine di merito), è chiamato alla rimonta. Prova complicata per Francesco Laporta (72 75) e Matteo Manassero (70 77), entrambi 41/i con 147 (+3). In particolar modo Manassero, che è quasi certo di confrontarsi, il prossimo anno, negli Stati Uniti sul più importante circuito al mondo, con un 77 (+5) di giornata, con due birdie, tre bogey e due doppi bogey, ha perso 30 posizioni. E ora il "moving day" prima del gran finale. A Dubai la posta in palio, per i big del green europeo, è altissima.