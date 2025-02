Golf, Pga tour: F. Molinari e Manassero al Cognizant classic

Seconda gara consecutiva per Francesco Molinari e Matteo Manassero sul PGA Tour, che si sposta dal Messico in Florida per il Cognizant Classic in programma dal 27 febbraio al 2 marzo al PGA National Resort (The Champion Course) di Palm Beach Gardens. Difende il titolo Austin Eckroat, 26enne di Edmond (Oklahoma), due successi entrambi nel 2024 (suo anche il World Wide Technology Championship), ma in un momento di difficoltà con quattro uscite al taglio, a fronte di due piazzamenti in top 15, nelle sei presenze in stagione.