Golf: Pavan 2° e Laporta 6°, azzurri ok in Bahrain

Azzurri protagonisti sul DP World Tour di golf. In Bahrain, dopo il secondo round del Bahrain Championship, Andrea Pavan è risalito dalla 10/a alla 2/a posizione. Con uno score di 133 (68 65, -11), il romano è a due colpi di distanza dall'inglese Callum Tarren, nuovo leader con 131 (64 67, -13). Buona prova anche per Francesco Laporta. Il pugliese, in rimonta, grazie a un giro 66 (-6) su un totale di 136 (70 66, -8), è passato dalla 35/a alla 6/a piazza. A Riffa, sul percorso del Royal GC (par 72), Pavan, affiancato dal britannico Daniel Brown, ha firmato il miglior score della giornata (65, -7), realizzando otto birdie (di cui quattro consecutivi), con un bogey a chiudere che ha macchiato una prova fino a quel momento super. Ancora un round bogey free per Laporta, che di birdie ne ha siglati sei, di cui cinque (è partito dalla buca 10) nelle prime nove giocate. E' invece uscito al taglio, per la seconda settimana consecutiva, Guido Migliozzi. Il vicentino, con 143 (71 72, -1), non è andato oltre la 69/a posizione ed è stato quindi eliminato. Per quel che riguarda i piani alti della classifica, lo spagnolo Pablo Larrazabal è 4/o con 134 (-10) davanti al finlandese Tapio Pulkkanen, 5/o con 135 (-9). Con Laporta, al 6/o posto, ecco pure lo svedese Joakim Lagergren, l'iberico Jorge Campillo, il francese Jeong Weon Ko e l'inglese Brandon Robinson Thompson, da solo in testa dopo le prime 18 buche. Gara deludente per il sudafricano Dylan Frittelli. Vincitore nel 2024, è uscito al taglio con un totale di 144 (par) colpi. Il Bahrain Championship, che si disputa sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), mette in palio 2.500.000 dollari di cui 425.000 andranno al vincitore.