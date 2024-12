Golf: Norris vince in Sudafrica, Pavan 24° nel Dp World Tour

L'Alfred Dunhill Championship va a Shaun Norris. Successo davanti al pubblico di casa per il 42enne di Johannesburg. A Malelane, con un totale di 275 (67 70 71 67, -13) colpi e una rimonta nel round finale che lo ha visto risalire tredici posizioni, ha superato di un colpo il suo connazionale Ryan Van Velzen, 2/o con 276 (-12) insieme all'inglese John Parry e allo svedese Marcus Kinhult. Nel quarto torneo del DP World Tour 2025, Andrea Pavan ha chiuso la competizione al 24/o posto con uno score di 283 (67 69 76 71, -5). Il romano, secondo a metà gara, ha ceduto nel "moving day". Sul percorso del Leopard Creek CC (par 72), Norris, con un 67 (-5) finale, avvalorato da un eagle e cinque birdie, con un doppio bogey, ha festeggiato la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito continentale dopo quella firmata nel 2022, sempre in Sudafrica, nello Steyn City Championship. Nel suo palmares anche sette affermazioni sul Japan Tour, due sull'Asian Tour e due sul circuito di casa, il Sunshine Tour. Il nuovo exploit gli ha fruttato 255.000 euro a fronte di un montepremi complessivo di 1.500.000.