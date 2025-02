Golf, morta la mamma di Tiger Woods: il ricordo del presidente Trump

Lutto per Tiger Woods, che ha annunciato sui social la scomparsa della madre Kultida. Il campione di golf americano non ha fornito dettagli sulla morte della mamma ottantenne, avvenuta martedì mattina. "È con sincera tristezza che voglio condividere con voi che la mia cara madre, Kultida Woods, è mancata questa mattina presto", ha scritto Woods sui social. "Mia madre era una forza della natura, il suo spirito era semplicemente innegabile. Era veloce con l'ago e con la risata. Era la mia più grande fan, la mia più grande sostenitrice, senza di lei nessuno dei miei successi personali sarebbe stato possibile. Era amata da così tante persone, ma soprattutto dai suoi due nipoti, Sam e Charlie", ha aggiunto. Kultida Woods era nata in Thailandia e aveva incontrato Earl Woods quando questi era di stanza lì mentre prestava servizio nell'esercito. È stata un'influenza spesso trascurata nello sviluppo di Woods, uno dei più grandi giocatori di golf di sempre. È stata vista l'ultima volta alla sua partita indoor TGL la scorsa settimana. Woods indossava una maglietta rossa domenica perché sua madre gli aveva detto che era il suo colore preferito. Anche il presidente Donald Trump è stato tra coloro che hanno ricordato la donna con un post sulla sua piattaforma Social Truth, definendola "un'influenza incredibile" su Woods. Il padre di Woods, Earl, è morto nel 2006.