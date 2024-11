GOLF: MCILROY SUL TRONO EUROPEO, MANASSERO VOLA SUL PGA

Rory McIlroy a Dubai si prende tutto. Vince il DP World Tour Championship, ultimo atto stagionale del massimo circuito continentale e sale, per la sesta volta in carriera, la terza consecutiva, sul trono d'Europa. Ma a far festa negli Emirati Arabi Uniti è anche Matteo Manassero. Dopo un 2024 da protagonista l'azzurro ha conquistato la "carta" per giocare, nel 2025, sul PGA Tour, il circuito più importante al mondo. Al veneto è bastato un 30/o posto con 287 (-1) a Dubai per festeggiare l'impresa che invece non è riuscita a Guido Migliozzi, 19/o con 284 (-4) sul percorso del Jumeriah Golf Estates (par 72).