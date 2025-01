Golf: McIlroy miglior giocatore del DP World Tour 2024

Il 'Seve Ballesteros Award', quale miglior giocatore del DP World Tour 2024, va a Rory McIlroy. Per la quarta volta in carriera, dopo essere stato votato 'player of the year' anche nel 2012, 2014 e 2015, il numero 3 al mondo ha ricevuto l'ambito riconoscimento. Con il 46% delle preferenze, espresse dai suoi colleghi, il nordirlandese ha superato la concorrenza del danese Rasmus Hojgaard e del sudafricano Thriston Lawrence. McIlroy è stato premiato a Dubai da uno dei figli di Ballesteros, Javier, arrivato negli Emirati Arabi Uniti in occasione dell'Hero Desert Classic, prima Rolex Series del DP World Tour 2025 in programma da domani a domenica 19 gennaio all'Emirates Golf Club. "Questo è un riconoscimento speciale, che arriva grazie al voto dei miei colleghi. Ho detto a Javier Ballesteros che l'eredità lasciata da suo padre rimarrà scolpita per sempre, non solo nel golf europeo, ma mondiale", la soddisfazione di McIlroy.