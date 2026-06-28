Golf: lo spagnolo Chacarra vince l'Open d'Italia, 11° Cristoni

Eugenio Chacarra ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo sul circuito europeo vincendo l'Open d'Italia con cinque colpi di vantaggio sul secondo. Il ventiseienne spagnolo ha ottenuto un ulteriore riconoscimento: un posto al British Open che si terrà il mese prossimo al Royal Birkdale. Sarà il suo debutto nel Major più antico del golf. Chacarra ha chiuso con un 64 (-7) e un totale di 24 colpi sotto il par per la settimana. L'inglese Matt Wallace (67) si è piazzato al secondo posto in solitaria a -19, terzo il cinese di Taipei Joaquin Niemann a -18. Chacarra aveva già vinto il KLM Open all'inizio di giugno. Migliore degli italiani Matteo Cristoni 11° a -13.