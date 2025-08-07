Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf: Let, Carta, Fanali, Nobilio e Zanusso al PIF London Championship

07 Ago 2025 - 08:02

Continua la serie di tornei del Ladies European Tour nel Regno Unito che, dopo Scozia e Galles, fa tappa in Inghilterra. Si disputa al Centurion Club di St. Albans, dall'8 al 10 agosto, il PIF London Championship, terzo evento delle PIF Global Series, anticipato dal PIF Saudi Ladies International e dall'Aramco Korea Championship. Vi partecipano quattro atlete italiane: Virginia Elena Carta, Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso. La gara, con classifica individuale e a squadre, ha un field di 104 concorrenti, in rappresentanza di 33 nazioni, comprese 13 tra le prime 15 dell'ordine di merito e otto vincitrici stagionali. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari dei quali 1.500.000 per la graduatoria individuale (su 54 buche) e 500.000 per quella dei team (prime 36 buche con quartetti di tre proette e un amateur). Ampio il novero delle favorite, anche se le prime due nel ranking sembrano calamitare maggiormente l'attenzione: l'inglese Mimi Rhodes, numero uno con tre successi, e la ceca Sara Kouskova (n. 2) con due. Hanno comunque le carte in regola per concedere il bis le altre salite sul gradino più alto del podio: la singaporiana Shannon Tan (n. 3), l'inglese Cara Gainer (n. 4), la sudafricana Casandra Alexander (n. 5), la gallese Darcey Harry (n. 9) e la francese Perrine Delacour (n. 10), oltre alla belga Manon De Roey, che non è tra le 15 perché impegnata di preferenza negli Stati Uniti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:08
MCH FESTE A POGACAR VINCITORE TOUR libere da diritti MCH

Pogacar imbattibile, gran festa per il quarto Tour de France

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

01:30
Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

01:33
La lotta di Bonicelli

La lotta di Bonicelli

01:26
Volley, ragazze d'oro

Volley, ragazze d'oro

02:08
MCH FESTE A POGACAR VINCITORE TOUR libere da diritti MCH

Pogacar imbattibile, gran festa per il quarto Tour de France

I più visti di Altri Sport

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!"

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:30
Us Open 2025, il montepremi è da record: ecco quanto guadagnerà il vincitore
09:29
Atp Toronto, Shelton e Khachanov in finale: battuti Fritz e Zverev
09:22
Tennis, favola Mboko a Montreal: finale da 'wild card' contro Osaka
08:36
Nautica, Monaco Classic Week: Montecarlo celebra eccellenza yachting d'epoca
08:02
Golf: Let, Carta, Fanali, Nobilio e Zanusso al PIF London Championship