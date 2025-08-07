Golf: Let, Carta, Fanali, Nobilio e Zanusso al PIF London Championship

Continua la serie di tornei del Ladies European Tour nel Regno Unito che, dopo Scozia e Galles, fa tappa in Inghilterra. Si disputa al Centurion Club di St. Albans, dall'8 al 10 agosto, il PIF London Championship, terzo evento delle PIF Global Series, anticipato dal PIF Saudi Ladies International e dall'Aramco Korea Championship. Vi partecipano quattro atlete italiane: Virginia Elena Carta, Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso. La gara, con classifica individuale e a squadre, ha un field di 104 concorrenti, in rappresentanza di 33 nazioni, comprese 13 tra le prime 15 dell'ordine di merito e otto vincitrici stagionali. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari dei quali 1.500.000 per la graduatoria individuale (su 54 buche) e 500.000 per quella dei team (prime 36 buche con quartetti di tre proette e un amateur). Ampio il novero delle favorite, anche se le prime due nel ranking sembrano calamitare maggiormente l'attenzione: l'inglese Mimi Rhodes, numero uno con tre successi, e la ceca Sara Kouskova (n. 2) con due. Hanno comunque le carte in regola per concedere il bis le altre salite sul gradino più alto del podio: la singaporiana Shannon Tan (n. 3), l'inglese Cara Gainer (n. 4), la sudafricana Casandra Alexander (n. 5), la gallese Darcey Harry (n. 9) e la francese Perrine Delacour (n. 10), oltre alla belga Manon De Roey, che non è tra le 15 perché impegnata di preferenza negli Stati Uniti.