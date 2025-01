Golf: Lega tecnologica, Woods sconfitto ma debutto è da star

Debutto da star, ma con sconfitta, per Tiger Woods nella 'sua' lega tecnologica, la Tomorrow's Golf League fondata con il nordirlandese Rory McIlroy. Luci da stadio, la canzone 'Eye of the tiger' come colonna sonora, gli applausi della mamma, dei figli, di Serena Williams. E ancora: il boato del pubblico, le braccia alzate al cielo. Al SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, il 15 volte campione Major è stato accolto da una ovazione e il suo ingresso nella nuova arena del green è stato trionfale. Eppure a rovinare l'esordio è stata la 'debacle' dei suoi 'Jupiter', sconfitti per 12-1 dai 'Los Angeles' guidati da Collin Morikawa. Proprio Morikawa, che ha realizzato il primo punto dell'incontro, si è presentato in campo con la maglietta "LA strong", mostrando solidarietà verso l'estesa città nel sud della California devastata dagli incendi. A fare il tifo per i 'Los Angeles', appunto, Serena Williams. Campionissima di tennis, insieme al marito Alexis Ohanian e alla sorella Venus, è a capo della compagine composta da Morikawa, Sahith Theegala, Justin Rose e Tommy Fleetwood. In veste speciale di "commentatrice", la Williams ha però ricevuto alcuni attacchi in rete. "Toglietele il microfono, non sa quello che dice", uno dei tanti commenti su X. "Ci siamo divertiti, spero lo abbiano fatto anche i tifosi. Non abbiamo giocato bene, ma questa è un'altra storia", le dichiarazioni, al termine della sfida, di Woods. Con Max Homa, Kevin Kisner e Tom Kim, Woods tornerà in campo il prossimo 27 gennaio quando affronterà i 'Boston Common' di Rory McIlroy.