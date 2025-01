Golf, Lega tecnologica: Woods batte McIlroy in Florida

Tiger Woods batte Rory McIlroy all'overtime nella Tomorrow's Golf League, lega tecnologica fondata proprio dal campione californiano e da quello nordirlandese. Al SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, la compagine dell'americano, i Jupiter, ha sconfitto i Boston Common del numero 3 al mondo nel campionato di golf indoor nato anche come risposta alla avanzata economica della Superlega araba. E' stata la giornata delle prime volte. Dalla penalità subita da Woods per gioco lento, al maggior numero di putt realizzati nella breve storia della competizione, dal colpo più vicino alla buca fino ai "tempi supplementari". Non è mancato niente, con i Jupiter che si sono imposti per 4-3 nel giorno del debutto di McIlroy. "E' stata una bellissima serata, anche se, di fronte ai miei compagni di squadra, mi sono preso tutte le responsabilità per la penalità che ci è costata un punto. Avrei dovuto chiamare il time out e non l'ho fatto", ha ammesso Woods al termine della gara.