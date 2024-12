Golf: Ladies European Tour, Tamburlini giocatrice dell'anno

Stagione da ricordare per Chiara Tamburlini. La proette svizzera sul Ladies European Tour (Let) si è presa tutto. E' stata nominata prima miglior "rookie", poi si è imposta nell'ordine di merito e ora è stata scelta come giocatrice dell'anno sul massimo circuito continentale femminile. Dopo aver conquistato la "carta" nel 2023, ha collezionato tre successi sul Let 2024 con le affermazioni nel Joburg Ladies Open, Lacoste Ladies Open de France e Wistron Ladies Open Taiwan. "Voglio ringraziare le mie colleghe per avermi votata come 'player of the year'. In questa stagione mi sono goduta ogni singolo minuto sul campo da golf con persone davvero incredibili. Sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti e non vedo l'ora di tornare in campo", la soddisfazione della 25enne nata a San Gallo.