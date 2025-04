Golf: Hotelplanner Tour, Paratore ci riprova nell'Abu Dhabi Challenge

Renato Paratore, dopo la vittoria nell'UAE Challenge, torna subito il campo nell'Abu Dhabi Challenge, la seconda e ultima gara del ciclo denominato April Egolf Swing che si disputa, come la precedente, negli Emirati Arabi Uniti. Sul percorso dell'Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club, ad Abu Dhabi, nell'evento dell'HotelPlanner Tour (17-20 aprile), saranno sul tee di partenza anche Filippo Celli e Stefano Mazzoli, che hanno contribuito al trionfo azzurro in Ajman con il nono posto, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Michele Ortolani. Difende il titolo l'inglese Garrick Porteous, 35enne di Colochester, due successi sul circuito e una sola presenza quest'anno finita al taglio, che ha poche possibilità di ripetersi in un contesto che comprende quasi tutti i migliori giocatori dell'ex Challenge Tour, con 15 tra i primi 20 della Road To Mallorca (ordine di merito), tra i quali otto in top ten. Tra i possibili protagonisti il sudafricano JC Ritchie, che ha tenuto testa a Paratore fino all'ultima buca nell'UAE Challenge, il suo connazionale Wilco Nienaber, l'inglese Jamie Rutherford, lo spagnolo Quim Vidal, l'austriaco Maximilian Steinlechner e lo statunitense Dan Erickson.