Golf: English vince a San Diego, Manassero è 25°

Tre anni e mezzo dopo l'ultima volta, Harris English torna al successo e festeggia la quinta impresa della sua carriera sul Pga Tour. A San Diego, in California, l'americano alla 340esima presenza sul circuito, si è imposto, con un totale di 280 (68 73 66 73, -8) colpi, nel Farmers Insurance Open. Dove ha superato, al fotofinish, il suo connazionale Sam Stevens, 2/o con 281 (-7) dopo una rimonta che, nell'ultimo round, lo ha visto recuperare 13 posizioni. Terza piazza con 282 (-6) per un altro statunitense, Andrew Novak. Al Torrey Pines Golf Course, Matteo Manassero ha sfiorato la Top 10. L'azzurro, che ha pagato a caro prezzo un quarto giro in 75 (+3), si è classificato 25/o con 288 (70 73 70 75, par) dopo un torneo ben giocato. Quindicesimo al termine del "moving day", alla sua seconda gara sul PGA Tour 2025 ha superato nuovamente il taglio. E' invece terminata dopo 36 buche la prova di Francesco Molinari (150, 72 78, +6), ancora eliminato. Sono passati 1.308 giorni (Travelers Championship del 27 giugno 2021), ma ora il digiuno di English, 35enne di Valdosta, è finito. Lo statunitense, che si prepara a tornare nella Top 50 mondiale, è al 4/o posto nella FedEx Cup. L'exploit gli ha fruttato 1.674.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.300.000. Il PGA Tour tornerà protagonista dal 30 gennaio al 2 febbraio prossimi con l'AT&T Pebble Beach Pro-Am. In California, c'è attesa per il rientro in campo di Scottie Scheffler, numero 1 del green, costretto a saltare i primi eventi del 2025 per un infortunio alla mano.