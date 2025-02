Golf: DP World Tour, quartetto azzurro al Qatar Masters

Dal Bahrain al Qatar. Il DP World Tour resta in Medio Oriente per il Commercial Bank Qatar Masters, torneo al quale prenderanno parte quattro giocatori azzurri: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. L'evento è in programma dal 6 al 9 febbraio sul percorso del Doha Golf Club, a Doha capitale dell'Emirato, dove saranno in palio 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari.