GOLF: DP WORLD TOUR: MANASSERO, MIGLIOZZI E LAPORTA ALL'ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP

Field di gran qualità, come detto, con il leader della money list, il nordirlandese Rory McIlroy, che punta al terzo anno di regno consecutivo (dopo essere stato al vertice anche nel 2012, 2014 e 2015), ma pur avendo un notevole vantaggio di 1573 punti sul sudafricano Thriston Lawrence, secondo, e 1920 sul danese Rasmus Hojgaard, terzo, la partita non è ancora chiusa. Tanti però i concorrenti che hanno motivi ben validi per evitare che tutto si concentri su un match a tre a iniziare proprio da Manassero e da Migliozzi, che hanno l'obiettivo prioritario di conquistare una delle dieci "carte" per il PGA Tour 2025 concesse ai primi dieci della Race to Dubai non altrimenti esenti. E' probabilmente già al riparo da sorprese Manassero (terzo della lista), mentre dovrà far ricorso al meglio del suo repertorio Migliozzi (nono) e rientrato in questa top ten grazie alla quinta piazza nel Genesis Championship. Non ha lo stesso intento l'inglese Tommy Fleetwood, che in America già ci gioca, ma arricchirebbe di prestigio il suo palmarès con un terzo successo nel torneo dopo la doppietta nel 2018 e nel 2017, anno in cui è stato anche sul tetto d'Europa.