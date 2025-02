Golf, domani le elezioni: si sceglie il dopo Chimenti

Il golf italiano volta pagina. Lunedì 3 febbraio alle ore 12 nella sede del Coni a Roma verrà eletto il nuovo presidente della federazione. Le nuove elezioni Federgolf arrivano cinque mesi dopo l`ultima tornata avvenuta il 16 settembre 2024. Allora Franco Chimenti fu eletto presidente, prevalendo su Ivan Rota. Come sappiamo, il presidente Franco Chimenti è morto il 3 ottobre 2024. Da allora la Federgolf è retta da Carlo Mornati, commissario straordinario nominato dal Coni. Due le candidature ammesse per la carica di presidente. Si tratta di Cristiano Cerchiai e Giovanni Luca Collini. Veneziano, classe 1965, Cristiano Cerchiai arriva dal mondo della finanza. E` un dottore commercialista e revisore contabile. E` componente del Collegio dei Revisori dei Conti di Federgolf. Gianni Collini, imprenditore pratese del settore tessile, ha 73 anni ed è stato per 15 anni presidente del circolo Le Pavoniere (Prato), consigliere del Comitato toscano e per tre mandati consigliere federale.