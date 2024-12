Golf: da Schauffele a Morikawa, big Pga Tour alle Hawaii

Il 2025 del PGA Tour parte dalle Hawaii. A Kapalua, nella contea di Maui, dal 2 al 5 gennaio i big del green si sfideranno nel The Sentry. A contendersi il titolo e un montepremi di 20 milioni di dollari (di cui 3.600.000 andranno al vincitore) saranno 60 giocatori, tra questi anche sei tra i migliori dieci al mondo. All'appello, mancherà però l'uomo più atteso: Scottie Scheffler. L'americano, numero 1 al mondo, è stato costretto a dare forfait per una piccola operazione alla mano dovuta a un incidente domestico. Tra i protagonisti, ecco quindi gli statunitensi Xander Schauffele (secondo nel world ranking e a segno in questo evento nel 2019), Collin Morikawa (quarto) e Wyndham Clark (settimo), lo svedese Ludvig Aberg (quinto), il giapponese Hideki Matsuyama (sesto) e il norvegese Viktor Hovland (ottavo), la cui presenza è a forte rischio per una frattura all'alluce del piede destro. A difendere il titolo conquistato nel gennaio 2024 sarà l'americano Chris Kirk. Al primo evento dell'"Opening Drive" vi partecipano i vincitori di almeno un torneo nel 2024 e molti tra i Top 50 della FedEx Cup dello scorso anno. Tra i past winner, con Kirk e Schauffele, anche Justin Thomas (2017 e 2020).