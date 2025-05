Giro d'Italia: Matera lo aspetta mangiando 'pane e olio' tra i Sassi

Uno spuntino con il famoso pane di Matera e l'olio extravergine d'oliva lucano: la degustazione, organizzata dalla Cna (Confederazione nazionale artigianato) in occasione dell'arrivo nella città dei Sassi della quinta tappa del Giro d'Italia, sta deliziando i numerosi turisti presenti, come ogni giorno, nella Capitale europea della Cultura 2019, che, con curiosità, stanno aspettando l'arrivo della carovana rosa, previsto intorno alle ore 17. La tappa partirà alle ore 14 circa da Ceglie Messapica (Brindisi) per terminare dopo 151 chilometri a Matera, dove i rioni Sassi - patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco dal 1993 - faranno da scenografia a un probabile arrivo in volata in via Dante. Stamani le scuole a Matera sono rimaste chiuse e già tante persone si stanno avvicinando alla zona d'arrivo.