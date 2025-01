Giochi del Mediterraneo, Comune di Taranto: imminenti gara appalto per impianti

Quattro milioni è l'importo stanziato per l'adeguamento del "PalaMazzola". Si tratta di un intervento che punta a garantire che l'impianto di via Cesare Battisti soddisfi gli standard normativi e tecnici necessari per ospitare eventi sportivi di grande richiamo. A seguito delle procedure di gara, i servizi di ingegneria e architettura sono stati già affidati, mentre la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è attesa entro gennaio 2025, consentendo così l'avvio delle fasi successive.