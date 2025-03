Ginnastica, Tecchi: "A Malagò avrei fatto guidare il Coni a vita"

"Malagò ha difeso lo sport dalle intromissioni indebite e messo sempre gli atleti al centro del progetto. Io gli avrei fatto condurre il Coni a vita. È stato il migliore, secondo solo a Giulio Onesti. La storia gliene darà merito". Cosi Gherardo Tecchi, presidente uscente della Federginnastica, alla 98/a assemblea nazionale ordinaria, in merito al limite dei tre mandati al Coni. Tecchi ha poi sottolineato il lavoro svolto insieme a Sport e Salute per "la promozione dello sport in un paese minacciato da sedentarietà e disturbi alimentari. Un lavoro riconosciuto premiandoci con un 15% in più sui contributi", oltre al ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e quello dell'economia, Giancarlo Giorgetti, "che mi ha chiamato da Parigi" dopo i successi azzurri. Infine un bilancio: "Il 2024 è stato un anno strepitoso in cui siamo riusciti a vincere tutto il possibile. Lascio una federazione in salute, con un palmarès invidiabile e i conti in ordine, e la consegno ad Andrea Facci, in cui vidi il talento, il fuoco e la passione nominando team manager vedendoci lungo", conclude.