Formula E: stagione 10, rivelati i piloti per prima sessione principianti

Ampliando la sessione di prove libere per principianti di Jeddah, l'E-Prix di Berlino in Germania più avanti nella stagione presenterà anche un attesissimo giorno di test per principianti. In programma per il lunedì successivo ai round 13 e 14 dell'Abb Fia Formula E World Championship del 12-13 luglio, questo evento è pensato per i concorrenti che non hanno ancora sperimentato l'emozione delle corse di Formula E. È un'opportunità obbligatoria per tutti i team di schierare almeno un pilota in questa sessione.