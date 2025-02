Fisdir Ski Race Cup: lo sport inclusivo diventa spettacolo

La Fisdir Ski Race Cup è il punto di riferimento negli sport invernali per gli atleti iscritti a FISDIR ed un punto di incontro per aziende che credono nell'inclusione sociale come motore di crescita e di sviluppo sostenibile. Grazie al loro supporto, il circuito rende concreto il concetto di “give-back”, diffondendo energia positiva e mostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di valori positivi anche per atleti con disabilità.