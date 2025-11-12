Finals, Shelton: "Enormi progressi rispetto all'anno scorso"

"Se dovessi dare un voto da 1 a 10 alla mia stagione, forse un 8 o un 7. Ho fatto enormi miglioramenti e progressi rispetto all'anno precedente. Quello che ho fatto dopo gli US Open non mi ha soddisfatto. Ma il ritmo che ho trovato nei primi tre quarti dell'anno è stato davvero buono". Lo ha detto Ben Shelton, nella conferenza stampa dopo la sconfitta con Felix Auger-Aliassime alle Atp Finals. "Sono un tipo che trova un ottimo ritmo quando gioca molte partite - aggiunge -. Quest'estate ho avuto molta chiarezza su come giocare, su quale fosse la mia identità in campo, come avrei vinto, la mia formula vincente. Sto ancora cercando un po' di risposte in questo momento".