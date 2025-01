Fiamme Gialle, da sportivi solidarietà per chi ha bisogno

Le Fiamme Gialle hanno unito le forze di atleti, tecnici, dirigenti, personale di staff e soci in congedo della sezione Anfi Atleti Fiamme Gialle per offrire un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di difficoltà. Il sodalizio gialloverde ha iniziato a operare sin dal mese di novembre ad una serie di attività finalizzate alla raccolta di fondi e con il contributo di tutti, è riuscito a raccogliere quasi 20mila euro ed a realizzare con tale somma numerose iniziative solidali a Roma e non solo. Tra queste, ad esempio, la donazione di strenne natalizie alle famiglie assistite dal 'Dispensario pediatrico Santa Marta" in Vaticano e al Centro Pastorale Santa Gianna Beretta Molla" di Acilia, un sostegno all'associazione 'Don Calabria - Missioni Onlus' per finanziare il progetto 'Padrini a distanza', un contributo all'associazione 'Su la Testa' che aiuta genitori, parenti e tutori dei portatori di handicap che il raggiungimento delle potenzialità di ogni disabile, la consegna di buoni alimentari alle famiglie bisognose del X Municipio. L'impegno delle Fiamme Gialle va oltre il dovere istituzionale e non si ferma a questa stagione, ma si rinnova ogni giorno, nella consapevolezza che ogni piccolo gesto può contribuire a costruire un futuro più equo e solidale.