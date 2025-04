Ferrari, Vasseur: "Sarà una gara aperta"

"E' dall'inizio che paghiamo 3 decimi nel primo settore e anche oggi è andata così. Però tutto è possibile, solitamente andiamo meglio in gara. Stiamo faticando sempre in Curva 1, è un bilanciamento complicato. Hamilton? Ha faticato dall'inizio a trovare il bilanciamento e senza fiducia è difficile, ma sono sicuro farà una bella rimonta. Sono deluso perché non siamo qui per avere 3 decimi di gap, ma la gara è aperta. C'è tanto equilibrio dietro le McLaren". Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, dopo le qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita.