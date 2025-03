Federica Pellegrini: "Elezione Coventry a n.1 Cio forte valenza"

Federica Pellegrini traccia un bilancio dei suoi primi 15 mesi da mamma e lo fa in una intervista a 'Chi' in edicola da domani. "Che cosa sogno per mia figlia? Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza tra l'innamorarsi e il volere diventare un campione è sottile, ma c'è. E poi spesso capita che, se ti innamori di qualcosa, pian piano i risultati arrivano", dice da Livigno (dove a fine aprile aprirà la sua accademia di nuoto professionale Fede Academy). A proposito del rapporto con il marito, Matteo Giunta dice: "Siamo alla pari in tutto, ci dividiamo i compiti 50 e 50. Mi rendo conto che questo non sia la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte". Quanto alla possibilità di avere un altro figlio aggiunge: "in questo momento passo dal dire 'Ok, ce la possiamo fare' a un bel 'Assolutamente no!'. Dipende un po' dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido".