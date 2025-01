Federciclismo su morte Sara Piffer: "Basta vacue promesse su sicurezza"

"Basta sfilate e vacue promesse. Date la possibilità a chi ama praticare questo sport di poterlo fare in sicurezza perché queste tragedie non fanno altro che allontanare i ragazzi e le ragazze dal ciclismo. La politica dia un segnale forte ad esempio programmando il completamento e la realizzazione di infrastrutture ciclabili sicure, leggasi ciclodromo, avviando campagne di sensibilizzazione per automobilisti, pedoni e ciclisti, nonché programmi scolastici che insegnino ai bambini e ai ragazzi l'importanza della sicurezza stradale, ma pure promuovendo lo sviluppo delle zone 30 nelle città e l'introduzione delle 'Bike lane' su alcune strade ad alta frequentazione di ciclisti". Lo comunica la Federciclismo del Trentino, in relazione all'investimento mortale della 19enne Sara Piffer, per due volte campionessa trentina con altrettante partecipazioni ai Mondiali under 18. La ragazza si stava allenando con il fratello, anche lui agonista, su una strada interna che collega Mezzocorona a Mezzolombardo quando è stata centrata in pieno da un'auto. "Una tragedia che deve interrogare tutti i soggetti che a vario titolo hanno la responsabilità di garantire la sicurezza sulle nostre strade - si legge in una nota -. Un altro omicidio stradale che stronca la vita di una giovane ragazza e al tempo stesso spezza una passione e una speranza di una atleta dal futuro promettente. Di fronte a questo accadimento, il Comitato farà la propria parte. Ma la politica sia più attenta alle richieste e alle istanze che arrivano dal movimento ciclistico agonistico e non".