F1, Vasseur: "Austria pista non adatta a Ferrari, ora dobbiamo reagire"

"Abbiamo un deficit di potenza dall'inizio della stagione, lo sapevamo. Anche con l'Aduo non si poteva pensare di avere la bacchetta magica e di risolvere tutto da un giorno all'altro. Sappiamo che c'è una difficoltà, ma ci stiamo lavorando. questo ci fa perdere posizioni in pista, ma non deve essere una scusa perchè la settimana scorsa abbiamo vinto. Oggi nella prima parte abbiamo distrutto le gomme per stare dietro le Mercedes, forse dovevamo concentrarci sulle McLaren". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur commenta il deludente risultato nel Gran Premio di Austria di Formula 1. "Con Leclerc pensavamo a un piano a due soste, ma si è rivelata sbagliata. Il risultato è dovuto al fatto che abbiamo pensato troppo alla Mercedes, mentre non avevamo il passo per stare con loro. Gestendo meglio la gara saremmo stati davanti alla McLaren", ha aggiunto a Sky. "Sapevamo che questo tracciato per noi era difficile, Barcellona era più adatto a noi. Ogni weekend è una storia diversa, nello scorso la Mercedes era in difficoltà e oggi è tornata a vincere. La settimana prossima dobbiamo reagire", ha concluso.